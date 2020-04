Sommet européen virtuel: la relance économique après la crise du Coronavirus au menu des 27

Comment relancer l’économie européenne après la crise du Covid-19 ? La question est vitale. Elle sera au cœur d’un sommet des chefs d’Etat et de gouvernement européens ce jeudi après-midi. C’est déjà la quatrième visioconférence depuis le début de la pandémie. Ce ne sera pas la plus simple. Les dirigeants européens ont bien conscience de la gravité de la crise. Ils se sont déjà accordés sur une série de mesures d’urgence. Mais, ils restent divisés sur la création d’un fonds européen de relance pour l’après-coronavirus.

Des mesures d'urgence

Pour faire face à la crise économique provoquée par la pandémie du Coronavirus, l’Union a déjà pris une série de mesures. Elle a mis en veilleuse les règles budgétaires. Elle a autorisé les aides d’Etat. Des fonds européens ont été débloqués. La Banque Centrale Européenne est prête à racheter de la dette publique à hauteur de 750 milliards d’euros. Et il y a deux semaines, l’Eurogroupe a concocté un plan de plus de 500 milliards pour soutenir l’emploi, les entreprises et les gouvernements.

Un fonds européen de relance

Pour le long terme, tout reste à faire. Les 27 ont commencé à plancher sur un fonds européen de relance. Un fonds temporaire, ciblé, proportionné aux coûts extraordinaires de la crise actuelle.

Mais comment financer ce fonds ? Quel en sera le montant ? Qui pourra en bénéficier ? Tout est à négocier. Et c’est là qu’on retrouve les divisions entre les pays du sud, qui demandent plus de solidarité financière, à des pays du nord qui se montrent réticents.

Pas de déclaration commune à l'issue du sommet

A la veille du sommet, le président du Conseil, Charles Michel, a appelé les 27 à montrer plus de volonté pour dépasser leurs différences. Mais, un détail en dit long sur leurs divergences: contrairement à l'habitude, ils ne devraient adopter aucune déclaration commune à l'issue de leur visioconférence. Le sommet de ce jeudi devrait juste permettre de lancer le débat.