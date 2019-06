Sommet européen : selon Emmanuel Macron, 3 postes devraient être décidés ce dimanche

Le Sommet européen est sur le point de commencer. Les dirigeants vont désigner quelles personnalités prendront les commandes de l’Union européenne. Selon Emmanuel Macron, trois fonctions devraient être établies ce dimanche.

"Il y a cinq postes qui seront à définir : le président ou présidente du Parlement européen, qui ne dépend pas de la compétence du Conseil ; le président ou la présidente du Conseil Européen, ce qui relève de notre compétence pleine et entière ; le poste de présidente ou président de la Commission, celui de Haut Représentant ou Haute Représentante, et le poste à la tête de la BCE. Dans ces cinq postes, quatre sont à l’initiative du Conseil. Les conditions pour moi sont claires : il faudra qu’il y ait deux hommes et deux femmes", a déclaré le président français lors de son arrivée. Cette parité à laquelle tient Emmanuel Macron ne profiterait toutefois pas à Charles Michel, pressenti selon certaines rumeurs pour occuper le poste de président du Conseil ou de la Commission.

Emmanuel Macron confirme en outre que trois noms seront arrêtés dès ce dimanche, "et pour la BCE sans doute un peu après", a-t-il précisé.