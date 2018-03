Sommet européen: la réforme de la zone euro piétine

L’agenda du Sommet européen, qui se déroule ce jeudi et vendredi à Bruxelles, est marqué par l’actualité internationale. Les tensions avec la Russie, les risques de guerre commerciale avec les Etats-Unis, même si cette menace-là semble s’écarter, ont influencé l'agenda européen. On retrouve également sur la table des dirigeants de l'Union des dossiers plus attendus comme la réforme de la zone euro, un dossier prioritaire.

Pas de grandes avancées

Fin de l’année dernière encore, les chefs d’Etat et de gouvernement européens, réunis à Bruxelles, s’étaient accordés sur une feuille de route pour aboutir sur un compromis en juin. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, avait alors déclaré: "il faut réparer la toiture lorsque le soleil brille". Comprenez qu’il faut s’attaquer aux points faibles de la zone euro, maintenant, tant que l’économie européenne se porte bien. Il y avait alors une dynamique. Mais, ce vendredi, à l’issue de la discussion sur la zone euro, il ne faudra pas s’attendre à de grandes avancées.

Qui freine ?

Il faut chercher du côté de l'Allemagne. La longue absence de gouvernement à Berlin a paralysé le moteur franco-allemand. Les propositions d’Emmanuel Macron sont restées sans réponse claire jusqu'à présent. "C’est un peu le désert des Tartares", a résumé ce jeudi un diplomate européen en référence à un classique de la littérature et du cinéma qui raconte l’histoire d’un jeune officier qui attend éternellement un ennemi invisible.

Mais ce n’est pas tout. Il faut dire aussi que les idées du président français ne font pas l’unanimité au sein des Etats membres. La fronde vient du nord. Les Pays-Bas, en tête, ne veulent pas d’une réforme "ambitieuse". Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Emmanuel Macron a fait un saut à La Haye ce jeudi pour rencontre Mark Rutten. Pour le Premier ministre néerlandais, il faut d’abord et avant tout respecter les règles actuelles : réduire les déficits, dégager des surplus budgétaires. Bref, de la rigueur et encore de la rigueur.

