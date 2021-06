Sommet Etats-Unis-UE : le temps des rustines

A la sortie de la rencontre, le trio de leaders a annoncé un compromis qui amorce la fin de 17 ans de conflit entre les avionneurs français et américain Airbus et Boeing.

Ce ton a été doublé de gestes commerciaux hostiles. En mai 2018, les Etats-Unis ont instauré des droits de douane sur l’acier et l’aluminium européens. L’Union avait riposté en instaurant des droits de douane sur 3,2 milliards de dollars de produits américains, des jeans aux Harley Davidson. Une "guerre commerciale" et diplomatique dont les traces sont à colmater aujourd’hui.

L’allié européen depuis l’après-guerre et les fondements de l’Union était devenu, dans le discours de Donald Trump, "un ennemi pire que la Chine" et l’Allemagne "un Etat contrôlé par la Russie", la Belgique "un hellhole" (traduction approximative : "un trou à rats").

Joe Biden, le Président des Etats-Unis abonde : "America is Back" mais aussi "nous avons une magnifique relation". Et : "J’ai une vision très différente de mon prédécesseur."

"Je suis tellement ravi que l’Amérique soit de retour" entonne le Président du Conseil européen, Charles Michel, après avoir gratifié le Président des Etats-Unis d’un "Dear Joe". Et Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne renchérit : "c’est un honneur de vous recevoir, si tôt dans votre mandat" et "nous voulons vous assurer que nous sommes amis et alliés".

Les deux parties ont accepté de prolonger de cinq ans la suspension des droits de douane punitifs qu’ils s’infligent dans le cadre de ce contentieux (notamment sur les exportations de vin français). Un contentieux qui trouve sa source en 2004 dans l’octroi de subventions illégales à Boeing et Airbus.

Cette période prolongée d’accalmie devrait permettre d’aborder plus sereinement le nœud du conflit. Et Ursula Von der Leyen s’en réjouit :

"La réunion a commencé par une percée sur les avions […]. Nous avions décidé conjointement de résoudre cette dispute. Aujourd’hui on a tenu promesse. […] Cet accord ouvre un nouveau chapitre dans notre relation car nous passons d’un contentieux à une coopération sur l’aéronautique, après 17 ans de dispute. Ceci montre le nouvel esprit de coopération entre l’Union européenne et les Etats-Unis et la preuve que nous pouvons résoudre les autres problèmes pour notre intérêt mutuel" déclare la Présidente de la Commission.

Une satisfaction qu’ont déjà exprimée aussi le ministre Français de l’économie, Bruno Le Maire et la Représentante américaine au Commerce, la diplomate Katherine Tai.

Rencontre express, menu maxi

Une foule d’autres sujets ont été abordés au fil de ces deux heures de rencontre entre partenaires retrouvés.

D’abord la lutte contre le Covid-19, priorité partagée par Joe Biden, Charles Michel et Ursula von der Leyen. Européens et Américains confirment l’engagement pris ce week-end par le G7, les pays les plus riches de la planète, de donner un milliard de doses de vaccins aux pays les plus pauvres, le but étant de vacciner les 2/3 de la population mondiale d’ici la fin de l’année prochaine. Joe Biden et les dirigeants européens réclament également une nouvelle enquête transparente et indépendante sur l’origine du Covid-19 en Chine.

En revanche, les dirigeants européens, à la sortie de la rencontre, n’ont pas évoqué de discussion sur l’appel récent de Joe Biden à lever les brevets sur les vaccins contre le Covid-19.

La lutte pour le climat était, elle, à l’ordre du jour. Ainsi qu’un autre sujet chaud sur lequel l’administration Trump avait fait marche arrière : la fiscalité des multinationales, dont les géants du web.