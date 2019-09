Sommet des Nations unies pour le climat : "L'occasion de mesurer l'état des rapports des forces à l'échelle mondiale "

Demain, les chefs d’États et de Gouvernement prendront la parole au sommet des Nations unies sur le Climat à New-York. Et parmi ceux qui ont les yeux rivés vers les dirigeants du monde, il y a Greta Thunberg présente sur place. " Ce lundi, les dirigeants de ce monde seront présents ici pour le Sommet sur le Climat. Les yeux du monde entier seront rivés sur eux. Ils ont l’opportunité de prouver qu’ils nous entendent ", a lancé la jeune Suédoise devant des manifestants à New-York.

Ces jeunes seront-ils entendus ? Ce sommet peut-il avoir des résultats concrets et directs ? Nous avons posé la question à Olivier Corten, professeur de Droit international à l’ULB. " Ce sommet va permettre aux États de se réunir et de réfléchir aux problèmes urgent du climat. Les Nations unies sont a priori le cadre approprié pour discuter de ces questions-là puisque pratiquement tous les États seront présents. Et historiquement, l’ONU sert toujours de cadre de coopération qui permet aux États d’adopter soit des conventions, soit des résolutions ", explique ce professeur.

Coopérer mais pas imposer

Mais pour le professeur de Droit international, l’Onu ne va pas imposer des décisions aux États. " C’est plutôt un cadre de discussion et de coopération qu’une organisation qui prend des décisions. Il y a des exceptions comme notamment le Conseil de sécurité. Mais en termes de réchauffement climatique, on imagine assez mal que ce Conseil prenne des décisions. "

En réalité, l’ONU n’a pas de véritables moyens de pression pour forcer les États à prendre des décisions pour lutter contre le réchauffement climatique. Les véritables moyens de pression concernent le Conseil de Sécurité qui est l’organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité. " Or comme on le sait, le changement climatique tel qu’il se développe peut mener à des désastres qui pourraient conduire à des menaces pour la paix ", indique Olivier Corten.

On imagine assez mal que le Conseil de sécurité sanctionne des États qui ne respecteraient pas leurs engagements pour lutter contre le réchauffement climatique.

" Donc sur le plan technique ou de la théorie, le Conseil de sécurité pourrait adopter des résolutions et faire pression sur les États. Mais, comme on le sait, le Conseil de Sécurité, ce n’est jamais que 15 Etats parmi lesquels les 5 membres permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, ndlr). Je dirais que sur le plan juridique, il n’y a pas de problèmes, les outils existent. Mais sur le plan politique, il y a des rapports de forces qui font qu’on imagine assez mal que le Conseil de sécurité commence à adopter des résolutions sanctionnant des États qui ne respecteraient pas leurs engagements ou encore moins obliger les États à prendre de nouveaux engagements. "

L’ONU hausse le ton

Pas de véritables moyens de pression donc mais pourtant, on remarque un changement de ton de la part de l’ONU. Antonio Guterres, le Secrétaire général des Nations unies a encore déclaré cette semaine que les États qui n’auraient pas de bonnes nouvelles à annoncer à l’Assemblée générale des Nations unies peuvent rester chez eux.

" L’ONU n’a pas véritablement les moyens de sanctionner des États de manière coercitive sur cette question. Maintenant cela montre une volonté très forte du Secrétaire général de lancer une dynamique, d’insister parce que cela fait quand même plusieurs années que l’ONU travaille sur les problèmes du réchauffement climatique. L’ONU peut enclencher une dynamique et maintenir une pression plus d’ordre politique et symbolique. "

Et pour Olivier Corten, c’est cette stratégie-là qui est poursuivie par le Secrétaire général. "Il veut essayer de faire bouger les choses en insistant sur la nécessité pour tous les États de se rendre compte de l’ampleur et de la vitesse à laquelle se développe ce problème. Ce n’est pas une stratégie qui s’appuierait sur des moyens juridiques forts. C’est plutôt une stratégie politique: il considère que les États vont subir eux-mêmes la pression de leur opinion publique. C’est dans cette perspective-là qu’il faut comprendre la sortie d'Antonio Guterres. "

Pression des opinions publiques

Ce sommet de l’ONU sur le climat devrait également permettre à chaque pays d’annoncer un rehaussement de ses ambitions dans sa lutte contre le réchauffement climatique. " Ce sommet est primordial parce qu’il va montrer dans quelle mesure les pressions exercées par les opinions publiques dans chaque pays ont un impact. Une façon de voir quels sont les États qui sont prêts à aller de l’avant. " Et déterminer quel est l’état des rapports de forces à l’échelle universelle, qui est la seule pertinente ici pour lutter contre le réchauffement climatique ", conclut Olivier Corten.