Sommet de Singapour: Trump et Kim ont signé un accord sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne

Sommet historique entre le président américain et le leader nord-coréen: Donald Trump et Kim Jong-Un se sont rencontrés ce mardi à Singapour pour discuter de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Kim Jung-Un s'est engagé à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et à détruire un site de tests de missiles. Donald Trump s'est quant à lui engagé à mettre fin aux exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud.