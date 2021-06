Sommet de l’OTAN à Bruxelles : en rang serré

" Ces conditions affectent notre perspective de sécurité et de stabilité et nous obligent donc à prendre position. Avec cette compréhension, la Turquie fait sa part en tant qu’allié fiable dans sa région et au-delà " a expliqué le président turc. " Nous menons une politique constructive et active qui prend l’initiative, notamment dans la résolution des problèmes sur le terrain, et souligne la dimension humanitaire. De l’Irak à l’Afghanistan, du Caucase aux Balkans, de la mer Noire à la Méditerranée et à l’Afrique, nous menons et contribuons à toutes les initiatives pour la création de la stabilité. Nous respectons le droit international, la justice et l’équité, les droits et intérêts mutuels dans nos relations avec nos voisins. Je crois que la relance du dialogue avec notre voisin et allié la Grèce contribue à résoudre nos problèmes bilatéraux et surtout à la stabilité régionale et le bien-être."