Sommet de Genève : les présidents Biden et Poutine ont quitté la Suisse

Poignée de mains et rencontre Biden-Poutine à Genève ce 16 juin © AFP/BELGA

Plus

Les avions emmenant les présidents russe Vladimir Poutine et américain Joe Biden ont quitté Genève mercredi soir, après un sommet historique de plus de trois heures, selon des images diffusées en direct. Les deux hommes ont qualifié les échanges de positifs et constructifs, mais des divergences demeurent, notamment sur la question des droits humains. L'avion présidentiel russe avait atterri mercredi à la mi-journée sur le tarmac genevois. Il a décollé de Cointrin peu après 20h00. Le président américain était lui déjà arrivé mardi en fin d'après-midi à Genève. Air Force One s'est envolé vers 20h40.

Plus tôt dans la journée, le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden se sont entendus mercredi à Genève pour le retour de leurs ambassadeurs respectifs, rappelés plus tôt cette année pour des consultations, a affirmé Vladimir Poutine.

Biden-Poutine : Les dirigeants se sont brièvement serré la main - 16/06/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Plus tôt dans la journée, le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden se sont entendus mercredi à Genève pour le retour de leurs ambassadeurs respectifs, rappelés plus tôt cette année pour des consultations, a affirmé Vladimir Poutine. A lire aussi : Sommet Poutine-Biden: "si leurs ambassadeurs n'avaient pas été réhabilités, ça aurait été un échec" (CQFD) "Ils retournent sur leur lieu d'affectation. Quand exactement, c'est une question purement technique", a déclaré le président russe durant une conférence de presse ayant suivi cette rencontre. Le président russe Vladimir Poutine a indiqué mercredi que sa première rencontre avec son homologue américain Joe Biden à Genève avait été "constructive", sur fond de tensions bilatérales. Il n'y avait aucune animosité "Il n'y avait aucune animosité", a-t-il dit lors d'une conférence de presse, ajoutant que "sur beaucoup de questions nos évaluations divergent, mais les deux parties ont démontré un désir de se comprendre l'un l'autre et de chercher les moyens de rapprocher les positions".

Duplex depuis Genève :

Face-à-face Biden-Poutine : La rencontre a été constructive - 16/06/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

2 images Les deux hommes se sont brièvement serré la main, à l’initiative de Joe Biden © AFP

Joe Biden et Vladimir Poutine se sont serré la main mercredi au début de leur premier sommet à Genève, qui doit apaiser les tensions entre les deux pays et peut-être dégager quelques rares terrains d'entente. Le président américain Joe Biden a proposé mercredi à son homologue russe Vladimir Poutine des relations plus "prévisibles" entre Etats-Unis et Russie, estimant que "deux grandes puissances" devaient gérer leurs désaccords de façon "rationnelle". Fidèle à sa personnalité, le président américain s'est tourné le premier vers son homologue russe et lui a tendu la main. Vladimir Poutine l'a brièvement serrée, avant que les deux hommes ne rentrent dans la belle bâtisse du XVIIIème siècle qui va accueillir leurs discussions. "J'espère que notre réunion sera productive", a dit le président russe, en remerciant Joe Biden d'avoir pris l'initiative de la rencontre. Homme de contact, Joe Biden a souligné qu'"il est toujours mieux de se rencontrer en tête-à-tête". Il est toujours mieux de se rencontrer en tête-à-tête ►►► A lire aussi: Rencontre Biden-Poutine : un lieu d'accueil genevois parfaitement symétrique au bord du lac Léman Les deux hommes étaient arrivés à quelques minutes d'intervalle, accueillis par le président suisse Guy Parmelin qui leur a souhaité bonne chance. Malgré ce geste -devenu rare en pleine pandémie de Covid- les discussions s'annoncent âpres et tendues.

Les tensions sont croissantes entre leurs nations depuis plusieurs années. C’est la première rencontre des deux dirigeants depuis l’entrée en fonction de Joe Biden. Une réunion qui intervient juste après un sommet de l’Otan où la question sur les relations avec la Russie était au cœur des préoccupations. ►►► À lire aussi : Navalny, Ukraine, Joe Biden promet de dire à Poutine quelles sont ses "lignes rouges" à ne pas franchir Parmi les sujets brûlants que les deux présidents vont aborder, il y a la situation en Ukraine. Les relations entre la Russie et les États-Unis se sont envenimées après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Washington a également accusé Moscou d’ingérence dans l’élection présidentielle américaine de 2016 et a imposé des sanctions à des entreprises et personnalités russes.

Sommet Biden-Poutine : Quel écho en Russie ? - 16/06/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Navalny "savait qu'il violait la loi"

L'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny "savait qu'il violait la loi" en ne respectant pas les conditions d'une condamnation avec sursis alors qu'il était soigné en Allemagne après un empoisonnement, a assuré mercredi le président russe Vladimir Poutine. "Cet homme savait qu'il violait la loi en vigueur en Russie", a-t-il déclaré durant une conférence de presse suivant sa rencontre avec Joe Biden, en référence aux violations d'une précédente condamnation à de la prison avec sursis qui lui imposait de pointer régulièrement auprès des services pénitentiaires.

Cybersécurité et arctique

Genève : le face-à-face Joe Biden-Vladimir Poutine - 16/06/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Vladimir Poutine a assuré mercredi que lui et son homologue américain Joe Biden s'étaient entendus sur des "consultations en matière de cybersécurité", les deux pays s'accusant mutuellement d'une multitude de cyber-attaques. "Nous sommes convenus d'entamer des consultations sur la cybersécurité", a-t-il déclaré durant une conférence de presse à Genève, ajoutant toutefois que "le plus grand nombre de cyber-attaques dans le monde provient de l'espace américain" et critiquant l'absence de coopération en la matière de Washington. A lire aussi : Cyberattaque d'oléoducs aux Etats-Unis : doit-on craindre une multiplication de ce genre d'attaques ? Le président russe Vladimir Poutine a également assuré que les Etats-Unis ne devaient pas s'inquiéter d'une militarisation russe dans l'Arctique, région stratégique où la Russie ne cache pas ses ambitions. "Les préoccupations de la partie américaine sur une militarisation n'ont aucun fondement", a-t-il dit à la presse, ajoutant: "Au contraire, je suis convaincu que nous devons coopérer". Je suis convaincu que nous devons coopérer

Edition spéciale de la RTS (télévision publique suisse)