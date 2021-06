Sommée de retirer sa "carte de l'islam", une ministre autrichienne se défend "de nourrir une méfiance des musulmans"

La ministre autrichienne de l'Intégration, Susanne Raab, a défendu mardi sa "carte de l'islam politique" controversée. Le document répertorie les noms de plus de 600 organisations, mosquées et associations musulmanes, leurs adresses, l'identité de leurs responsables et leurs liens éventuels à l'étranger.

"Il ne s'agit en aucun cas de nourrir une méfiance généralisée à l'égard des musulmans", a-t-elle déclaré au journal allemand Die Welt. "Il s'agit de lutter ensemble contre l'islam politique en tant que terreau de l'extrémisme", a justifié la ministre.

Remarques, plaintes et stigmatisation

Des représentants de l'opposition autrichienne et des groupes musulmans ont critiqué le fait que toutes les organisations islamiques se retrouvent sur la carte, qu'elles aient ou non des tendances islamistes anti-démocratiques.

Une organisation de jeunes musulmans a déjà fait savoir samedi qu'elle allait porter plainte contre cette carte.

Le Conseil de l'Europe a quant à lui appelé lundi l'Autriche à retirer la carte étant donné de nombreux musulmans se sentent stigmatisés et menacés.

Aucun problème, selon la ministre

Mais Susanne Raab estime que cette carte ne met pas en danger les représentants musulmans. "Si quelqu'un veut créer une organisation musulmane sans que cela se sache, ou que ses pratiques ou son identité soient rendus publics, alors c'est exactement là que se situe le problème. C'est que cette personne préfère prêcher en coulisses", a répondu la ministre.

Elle a souligné l'intérêt d'un tel document pour les musulmans qui ne veulent rien avoir à faire avec l'extrémisme. "Ils devraient également savoir dans quelle mosquée ils vont et quelles structures et idéologies se cachent derrière", a-t-elle conclu.