Somalie: le dérèglement climatique entrave les efforts de paix, selon une étude

La Somalie en situation de pré-famine, en cause, la sécheresse extrême depuis plusieurs années... 20 millions de personnes menacées de famine : c'est un drame humain à grande échelle qui est en train de se jouer au Soudan du sud, au Yémen, en Somalie et au Nigéria. En cause, notamment, la sécheresse extrême qui frappe ces quatre pays. Des pays au bord de la catastrophe, puisque la moitié de la population a besoin d'une aide alimentaire d'urgence.