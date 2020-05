Somalie : le crash d’un avion humanitaire kényan fait six morts

Six personnes ont été tuées à bord d’un avion kényan qui s’est écrasé lundi en Somalie où il effectuait une mission humanitaire, a annoncé mardi le ministère kényan des Affaires étrangères qui a jugé "peu claires" les circonstances de l’accident et demandé une "enquête rapide" à la Somalie.

L’avion-cargo privé kényan – un Embraer 120 – transportait du matériel dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus lorsqu’il s’est écrasé lundi après-midi dans le district de Bardale, dans le sud de la Somalie, a déclaré le ministère.

Six personnes se trouvaient à bord pour un court vol de Baidoa vers Bardale, à quelque 300 kilomètres au Nord-Ouest de la capitale somalienne Mogadiscio, selon les autorités. "L’avion était sur le point d’atterrir sur la piste de Bardale lorsqu’il s’est écrasé et a pris feu. Les six personnes à bord sont mortes dans l’accident", a déclaré à l’AFP par téléphone Abdulahi Isack, un responsable de la police locale.

Le groupe djihadiste Al-Shabaab est actif dans le sud de la Somalie, mais la zone où le crash s’est produit à Bardale est sous le contrôle du gouvernement et des troupes éthiopiennes de la force internationale déployée par l’Union africaine (UA).