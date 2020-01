Somalie: des milliers de manifestants à Mogadiscio pour réclamer la fin des attaques terroristes

Des milliers de manifestants sont descendus jeudi dans les rues de la capitale somalienne Mogadiscio pour réclamer la fin des attaques terroristes, cinq jours après un attentat à la voiture piégée qui a coûté la vie à 81 personnes et a été revendiqué par les islamistes somaliens shebab.

Certains manifestants se sont rassemblés devant le poste de contrôle visé par l'attaque de samedi dans un quartier animé de la capitale. L'attentat, qui ciblait "un convoi de mercenaires turcs et les miliciens apostats qui les escortaient" selon les shebab, a également fait de nombreuses victimes civiles. D'autres personnes ont bloqué des rues et brandi des banderoles affirmant qu'ils "n'accepteraient plus ces tueries abominables".

"Nous ne pleurerons pas mais nous tenons prêts à nous venger de l'ennemi", a déclaré le maire de Mogadiscio face aux protestataires.

Les shebab visent souvent des entreprises et magasins, les intimidant et leur extorquant des fonds. Le maire a demandé aux citoyens de ne pas céder aux menaces car cet argent permet aux groupe islamiste de financer des attaques dans la capitale. "Les explosions tueront vos enfants même si vous payez les terroristes", a-t-il lancé.

Chassés de Mogadiscio en 2011, les shebab, alliés d'Al-Qaïda, ont perdu l'essentiel de leurs bastions mais contrôlent toujours de vastes zones rurales dans le centre et le sud du pays, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicide. On estime qu'ils comptent entre 5.000 et 9.000 combattants.