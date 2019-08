Somalie: blessé dans un attentat, le maire de Mogadiscio est décédé

Le maire de Mogadiscio, Abdirahman Omar Osman, blessé le 24 juillet dans un attentat des militants islamistes shebab dans la capitale somalienne, est décédé dans un hôpital de Doha, au Qatar, où il avait été transféré le lendemain, a annoncé jeudi la présidence somalienne.

"Nous présentons nos condoléances à la famille et aux proches du maire de Mogadiscio, Abdirahman Omar Osman, et nous réprouvons avec tous les Somaliens cette mort douloureuse", a déclaré à la presse Abdinur Mohamed Ahmed, le directeur de la Communication du président somalien. "Nous nous attendons à ce que ce décès attire l'attention de tous les Somaliens et nous unisse pour vaincre les groupes terroristes qui portent atteinte à la souveraineté de la Somalie", a-t-il ajouté.

Le 24 juillet, les shebab avaient mené un attentat suicide contre la mairie de Mogadiscio, causant la mort d'au moins six personnes et en blessant six autres. Cette attaque avait eu lieu à peine une heure après que James Swan, le représentant spécial de l'ONU en Somalie, eut rendu visite au maire. Selon une source sécuritaire, un kamikaze était entré dans le bâtiment où avait lieu une réunion et s'était fait exploser.

Chassés de Mogadiscio en 2011, les shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Ils ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20.000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie.