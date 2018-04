Soldats grecs détenus en Turquie: Tsipras hausse le ton

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a exigé samedi le retour de deux soldats grecs détenus en Turquie après leur entrée, par erreur selon Athènes, sur le territoire turc.

"La vie humaine et la liberté humaine ne sont pas et ne devraient pas servir de pions à des jeux de pouvoir et au chantage", a déclaré Tsipras dans une déclaration au journal Documento.

La détention depuis un mois dans une prison turque de ces deux soldats grecs a tendu encore davantage les relations entre les deux voisins.

Des explications opposées

Selon Athènes, les soldats sont entrés par erreur sur le territoire turc le 2 mars en patrouillant à la frontière gréco-turque à la faveur de mauvaises conditions météo. Selon des médias turcs, les deux soldats seraient accusés "d'entrée illégale dans une zone interdite" ainsi que "d'espionnage".

La Turquie souhaite pour sa part l'extradition de huit militaires turcs ayant fui en Grèce après le coup d'État manqué en juillet 2016. Athènes refuse de lier cette affaire avec celle des soldats grecs.

Plus tôt dans la semaine, le Premier ministre grec avait appelé les autorités turques à "accélérer les procédures judiciaires" dans cette affaire.

"Par le passé, nous avons relâché des soldats turcs qui étaient entrés quelques mètres en Grèce lors d'une patrouille. J'attends que le président turc fasse de même", a affirmé Tsipras.