La société de machines électorales Smartmatic attaque Fox News et deux avocats de Donald Trump

C’est une plainte pas tout à fait ordinaire. Un document de 286 pages, introduit auprès de la Cour Suprême de New York par la société Smartmatic qui fournit des machines électorales à de nombreux pays, dont la Belgique, et les Etats-Unis.

La plainte commence de façon inhabituelle, avec cette sentence : "La terre est ronde". Il y a ensuite une addition : "2+2 = 4." Et puis cette phrase : "Joe Biden et Kamala Harris ont remporté l’élection présidentielle de 2020."

Mais cette victoire, expliquent les avocats de Smartmatic dans les pages suivantes, déplaisait à Fox News et aux avocats de Donald Trump, qui ont alors inventé une histoire dans laquelle Smartmatic joue le mauvais rôle, celui de la société qui a aidé à truquer les élections.

A de nombreuses reprises, Rudy Giuliani, l’avocat personnel de Donald Trump, et Sydney Powell, qui a fait partie de l’équipe légale de Donald Trump formée pour contester les résultats de l’élection, ont affirmé que la société Smartmatic a été créée dans le but de truquer des élections. Un mensonge répété à longueur d’émission sur les antennes de Fox News, et parfois relayé par certains présentateurs vedettes de la chaîne préférée de Donald Trump, ce qui a fini par abîmer la réputation de Smartmatic dont certains dirigeants et employés ont reçu des menaces de mort.

Smartmatic contre-attaque violemment

Alors la société de machines électorales a décidé de contre-attaquer, à l’arme lourde. Ses avocats ont épluché toutes les émissions de Fox News dans lesquelles Smartmatic a été citée et accusée d’avoir truqué les élections.

Rudy Giuliani affirmait notamment que les votes étaient envoyés dans plusieurs pays étrangers pour y être manipulés, ce qui est totalement faux, écrit Smartmatic, qui précise n’avoir fourni des machines que dans un seul comté aux Etats-Unis, celui de Los Angeles, et cela aurait en effet été très insuffisant pour truquer le résultat final de l’élection américaine.

La société américaine réclame 2 milliards 700 millions de dollars à Fox News, à trois de ses présentateurs vedettes et à Rudy Giuliani et Sydney Powell.

La semaine dernière, l’autre société qui fabrique des machines électorales avait elle aussi porté plainte contre Rudy Giuliani devant le tribunal de Washington pour le même genre d’affirmations mensongères, réclamant 1,3 milliard de dollars de dommages et intérêts.

Rudy Giuliani, l’ex-maire de New York devenu l’avocat personnel de Donald Trump, se retrouve donc dans deux affaires pour un total de 4 milliards de dollars. Même s’il facturait à Donald Trump 20.000 dollars par jour pour contester les résultats de l’élection présidentielle, ce qu’il conteste, cela ne suffira pas…

Ce qui est sûr c’est qu’aux États-Unis, on ne plaisante pas avec la diffamation.