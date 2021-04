Slow Fashion : vêtements réversibles, sacs en matière recyclée, production Made in Belgium, une autre mode est possible - © Emmanuel Laurent

Consommer moins et mieux : c’est la philosophie de la Slow Fashion. Cette mouvance émergente s’oppose à la Fast Fashion et ses grandes enseignes à bas prix. De plus en plus de créateurs se lancent dans une mode plus durable, respectueuse des travailleurs et écoresponsable. Erratum Fashion, une marque métissée made in Belgium

Wax, Indigo ou bazin, bienvenue dans le monde de la créatrice bruxelloise Siré Kaba. Ici, on prend le temps de créer des pièces qui dureront aux fils des années : "On ne peut pas continuer à consommer comme ça indéfiniment. Il faut porter une réflexion par rapport à ça. Cette idée, elle est présente quand je dessine une pièce. Comme j’ai envie que l’imprimé s’exprime, je suis dans des pièces minimalistes. C’est l’imprimé qui vient twister la pièce, ce qui veut dire que ce sont des pièces intemporelles qu’on peut porter encore et encore et mixer avec ce qu’on a déjà dans notre garde-robe.", explique Siré Kaba. Toutes les pièces de la marque Erratum Fashion sont fabriquées dans l’atelier de couture Vk du projet de welvaartkapoen, une initiative qui offre du travail aux personnes fragilisées situé à Molenbeek. Produire localement, c’était une évidence, un besoin de cohérence : " Etant bruxelloise de cœur et travaillant dans un milieu social, ça n’avait aucun sens d’aller produire ça ailleurs.", s’exclame la créatrice. Chaque pièce est composée de matières premières issues du commerce équitable. Elles sont aussi étudiées pour ne produire aucun déchet : "Toujours dans cette idée de slow fashion, je me suis demandé comment utiliser ce tissu tout en ayant le moins de chutes. Avec l’atelier, on a eu l’idée de travailler sur un manteau, très simple en respectant vraiment les bandelettes. On a essayé de faire le moins de découpes possibles pour garder l’esprit du tissu.", détaille Siré Kaba. Vêtements réversibles pour les enfants avec Bonjour Maurice

S’habiller mieux avec moins, c’est le slogan de la marque pour enfant "Bonjour Maurice". Sa spécificité : tous les vêtements sont réversibles. "Grâce à 7 vêtements on peut former jusqu’à 48 tenues pour habiller son enfant pendant toutes les saisons. On incite vraiment le consommateur à acheter de manière consciente. Avoir moins de pièces, mais des pièces de qualité qui vont perdurer dans le temps.", explique Celine Lejeune, directrice de Bonjour Maurice. Toujours dans le but de promouvoir une slow consommation, "Bonjour Maurice" propose principalement des pièces non genrées : "Dans les layettes pour enfants, on ne genre pas. Pourquoi ? Le genre du vêtement pour les enfants est arrivé dans les années 80 avec la Fast Fashion qui a vraiment voulu créer de nouveaux marchés de consommation.", déplore la créatrice. Bonjour Maurice a développé une approche la plus circulaire possible en travaillent les matières premières (coton bio), en produisant en Europe (Portugal). Elle propose aussi un espace seconde main sur son site : " On propose le retour de pièces devenues trop petites en échange d’un bon d’achat. On organise une vente d’articles de seconde main sur notre site, une fois par mois.", complète Céline. Des uniformes de Bruxelles-Propreté transformés en sac

L’esprit du tissu, François Cardona a, lui, décidé de le détourner. Ce designer d’origine française recycle des salopettes de l’agence régionale en charge de la collecte et du traitement des déchets, Bruxelles-Propreté, en sac. " Je commence dans un premier par découper les jambes qui vont devenir le corps du sac. On récupère la poche plaquée qui est à l’extérieur de la jardinière, pour en faire une poche intérieure tout simplement. Et, les bretelles de la salopette vont devenir les anses du sac.", explique le créateur de la marque d’accessoire 21 A. Cette création issue de l’économie circulaire est ensuite assemblée dans les ateliers de l’Ouvroir, une association qui travaille avec des personnes porteuses de handicap à Bruxelles. "C’est un véritable échange. On met tout à plat on en discute mais avant tout ce que je fais par rapport à la production, je m’adapte au handicap de la personne tout en gardant le style.", insiste François Cardona. Cet accessoire écoresponsable vous le trouverez dans les boutiques du centre-ville. Un élément fluorescent qui rappelle parmi les vêtements qu’une autre mode est possible.