Slovaquie : un instituteur meurt poignardé, l'assaillant a été tué par la police

Un enseignant est mort ce jeudi après avoir été poignardé dans une école élémentaire du centre de la Slovaquie, a indiqué la police, précisant que l’assaillant avait été tué par les forces de l’ordre.

"La police a fait usage d’une arme contre l’assaillant, un adulte. Il est mort", a indiqué la police, citée par la chaîne de télévision privée TA3.

Igor Matovic, le Premier ministre a exprimé ses condoléances à la famille. "Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé et j'adresse mes plus sincères condoléances aux familles. Malheureusement, il y a des fous qui vivent parmi nous et nous ne pouvons pas empêcher de telles atrocités. Notre ministre de l'Intérieur nous communiquera plus de détails ultérieurement."