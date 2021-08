Sixième rapport du GIEC sur le climat : le seuil des +1.5°C sera atteint en 2030, soit dix ans plus tôt qu'estimé auparavant

Au cours de cette année, des pluies sans précédent ont provoqué des inondations inédites en Europe et en Belgique précisément, mais aussi en Chine et en Inde. Des vagues de chaleur à commencer par le dôme de chaleur survenu au Canada mais aussi des incendies ravageurs en Grèce, en Turquie, aux États-Unis et au Canada ont marqué au fer rouge notre été.

C’est le premier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) depuis huit ans. C’est dire s’il était attendu. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il lance les signaux d’avertissements les plus sévères sur la progression du réchauffement climatique et ses conséquences dévastatrices pour la planète. Avec cette prévision qui fait office d'alerte rouge : on devrait atteindre les +1.5°C en 2030, soit dix ans plus tôt que la dernière estimation, qui datait de 2018. Actuellement, la planète a atteint les +1.1°C.

"Il pourrait y avoir un dépassement au milieu du siècle mais ce dépassement ne serait que de 0,1°C et temporaire. Avec ce scénario de forte réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a plus d'une chance sur deux que la limite de 1,5°C ne soit pas dépassée", souligne le climatologue Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain), rappelant que les conséquences néfastes ne seront pas du tout les mêmes si on dépasse un réchauffement de 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle.

En revanche, un scénario de forte réduction des émissions, pour atteindre la neutralité carbone aux alentours de 2050 et des émissions négatives par la suite (via la séquestration naturelle et/ou anthropique du carbone) limiterait le réchauffement à +1,6°C à la moitié du siècle et à +1,4°C sur le long terme, ce qui permettrait de rester dans les clous des objectifs de l'accord de Paris sur le climat (contenir le réchauffement bien en deçà de 2°C et si possible à 1,5°C).

Les modèles climatiques plus anciens (1990) attribuaient un lien entre les activités humaines et le réchauffement climatique sans pouvoir le certifier formellement à 100%. Mais aujourd’hui, les modèles mathématiques utilisés par les scientifiques et surtout les simulations détaillées des interactions entre les océans, les glaces, la neige, la végétation et de nombreuses autres variables, ont permis de fournir une sorte de Terre "alternative" pour tester ce qui se serait passé sans les interventions humaines.

Le réchauffement climatique se traduit par des vagues de chaleur de plus en plus importantes. A titre d’exemple, la Belgique a connu, depuis 2005, les six années les plus chaudes de son histoire. Les températures nocturnes sont aussi de plus en plus élevées (températures supérieures à 20 °C) aux latitudes moyennes, comme en Europe, en Russie, au Canada et dans le nord des Etats-Unis.

L’air plus chaud entraîne une plus grande évaporation de l’eau. Cela provoque ce que certains appellent le double visage, semblable au dieu Janus de l’Antiquité, du réchauffement climatique. D’une part, cela provoque des sécheresses et des incendies de forêt. D’autre part, une atmosphère contenant plus d’eau peut produire davantage de précipitations et d’inondations.

Les observations du GIEC révèlent des changements dans les précipitations extrêmes. Pour faire simple, nous pourrions résumer la situation par cette phrase du glaciologue de l’ULB (Université Libre de Bruxelles) Frank Pattyn : "Les conséquences du changement climatiques, ce n’est pas seulement pour demain, c’est déjà aujourd’hui, ça va simplement s’amplifier à l’avenir. Pour résumer la tendance générale, les zones humides deviennent de plus en plus humides et les zones sèches de plus en plus arides. On voit qu’une région comme la Méditerranée devient de plus en plus aride comme l’attestent les récents feux de forêts en Grèce et en Turquie. Des régions comme l’Europe de l’Ouest deviennent plus humides. Chaque demi-degré supplémentaire nous met dans des situations de plus en plus précaires."

La grande différence aujourd’hui, c’est que ces phénomènes se produisent déjà chez nous. Mais pour Jean-Pascal Van Ypersele, les rapports précédents du GIEC annonçaient depuis longtemps les événements qui se passent aujourd’hui. Il poursuit : "Ce qui me frappe, c’est l’absence de réaction à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Nous sommes un peu comme des médecins qui font un diagnostic de plus en plus précis à propos des souffrances de leur patient et les soins qui devraient être apportés à ce patient ne sont pas apportés."

Le rapport du GIEC permettra, une nouvelle fois, aux décideurs de comprendre plus précisément comment le changement climatique nous affecte aujourd’hui. Cela sera particulièrement utile pour espérer mettre en place des stratégies d’adaptation à court terme.

Mais à mesure que la science s’améliore, les perspectives de changements climatiques deviennent plus sombres. Nous savons déjà ce qui se passe avec 1,2°C de réchauffement global de la planète aujourd’hui. Alors qu’en sera-t-il si nous atteignons entre 2°C et 5°C ?