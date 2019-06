Sixième jour de canicule en Europe : surchauffe et incendies

Après le sud de la France qui a pulvérisé ses records de chaleur en frôlant les 46°C, c’est Paris qui surchauffe samedi au sixième et probable dernier jour de la canicule qui accable une grande partie de l’Europe occidentale.

Cette vague de chaleur, d’une intensité exceptionnelle pour un mois de juin, a provoqué de nombreux incendies et cinq morts à ce stade en France, en Italie et en Espagne.

Samedi, l’alerte rouge – maximale – qui visait quatre départements du sud de la France a été rétrogradée et la région est revenue à "l’alerte orange", qui s’étend toujours aux quatre cinquièmes du territoire français.

Les très fortes chaleurs venues du Sahara remontent vers la moitié nord et Paris connaîtra samedi la journée la plus torride de la semaine, avec 38°C attendus, prévient Météo-France.

Vendredi, pour la première fois depuis le début des relevés météo au XIXe siècle, Météo-France a enregistré 45,9°C dans le département du Gard – un niveau comparable "à une journée d’août normale dans la Vallée de la Mort" en Californie a précisé ce service.

Ces chaleurs extrêmes ont provoqué de nombreux incendies et départs de feu : une soixantaine ont été dénombrés qui ont ravagé plus de 600 ha et une dizaine de maisons et ont mobilisé 750 pompiers.

Mais c’est surtout en Espagne, où le thermomètre dépassera largement les 36°C dans la majeure partie du pays, et même 40° à Madrid et dans le sud, que les flammes ont fait des ravages.

Prochaines heures décisives

Un foyer qui s’est déclenché vendredi soir près de la ville d’Almorox (centre) a dévasté au moins 1600 ha selon les pompiers, gagnant la région de Madrid et celle de Tolède à 60 km, où il a fallu faire appel à des canadairs.

En Catalogne (nord-est), le vaste incendie qui s’était déclaré vendredi matin a enfin été contenu et se trouvait "en cours de stabilisation" samedi, selon le gouvernement régional qui surveille toujours avec anxiété les dernières braises.

"Les conditions restent extrêmes aujourd’hui et les prochaines heures seront décisives" ajoute-t-il dans un communiqué.

La vague de chaleur, totalement inédite par son ampleur et sa précocité, avant même les mois les plus chauds dans l’hémisphère nord, juillet et août, a fait jusqu’à présent cinq morts recensés (deux en Espagne, deux en Italie et un en France), loin des 15.000 décès enregistrés en août 2003 en France, lors de la canicule qui reste à ce jour un épisode traumatisant.

Samedi devrait cependant être la dernière journée de surchauffe.

En Allemagne, les températures devraient atteindre 29 à 36 °C. Selon les services spécialisés, la moyenne de températures de ce mois de juin a déjà été déclarée vendredi de 4 degrés au-dessus de la période internationale de référence 1981-2010.

Des températures élevées sont également toujours attendues en Italie, avec 35°C en Toscane et dans le Latium, dans l’ouest, 34°C dans le Piémont et en Lombardie, dans le nord. En deçà cependant des records des derniers jours, pour un mois de juin : jusqu’à 40°C dans le Piémont, en Italie, et déjà 38,9°C enregistré jeudi en République tchèque ou 38,6°C en Allemagne.