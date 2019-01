Six morts et seize blessés dans un accident de train sur le pont du Grand Belt au Danemark

Selon la police danoise, plusieurs personnes ont été tuées dans un accident de train, sur un pont routier et ferroviaire reliant les îles de Seeland et Fionie, au dessus du détroit du Grand Belt. La police a confirmé un bilan provisoire de six morts et seize blessés. Vers 11h30, les secours étaient toujours sur place.

L'accident s'est produit vers 07h30 du matin ce mercredi, sur une portion du pont toute proche de l'île de Fionie, et implique un train de marchandises et un train transportant 131 passagers et trois membres du personnel de la compagnie DSB. Une tempête a rendu difficile l'accès au site de l'accident par les services de secours.

Selon la police, un objet, probablement originaire du train de marchandises, a heurté le train de passagers. Le média danois DR précise que le train de marchandise, appartenant à DB Cargo, transportait des emballages consignés Carlsberg. Une partie du toit, ou de la bâche, se serait détaché et aurait heurté le train de passagers, qui passait en sens inverse, selon l'agence de presse Ritzau. Sur les photos, on peut en effet voir que plusieurs wagons du train de marchandise sont fortement endommagés.