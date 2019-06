Six mois après son investiture, quel est le bilan de Felix Tshisekedi ?

Après une élection présidentielle à un tour déjà considérée comme historique, le président Felix Tshisekedi, élu avec 7 millions de voix, a rapidement fixé le cap pour la RDC. Sécurité, économie, décrispation politique et diplomatie figuraient parmi ses priorités. Quasiment six mois après son investiture à la tête de la République Democratique du Congo, quel est son bilan ?

"Le bilan est plus ou moins positif. Il a trouvé le pays dans une situation de ruine totale et dont la situation économique et sociale était chaotique. Ses premiers instants sont marqués par une croissance du PIB, aujourd’hui à 6%", explique Louis d’Or Ngalamulume, collaborateur du président et porte-parole du parti présidentiel, l’UDPS, pour le Benelux.

A cela s’ajoute également des actions fortes comme la décrispation du paysage politique en RDC. "Il faut mentionner le retour d’emblématiques opposants comme Moise Katumbi par exemple ou Jean-Pierre Bemba qui devrait bientôt regagner le pays", rajoute Louis d’Or Ngalamulume. "Et n’oublions pas que le président a renforcé la coopération économique mais aussi la sécurité dans la sous-région et avec les pays frontaliers grâce à une armée forte qui peut sécuriser nos frontières et notre population". A ce niveau là, la situation est pourtant encore loin d’être apaisée.