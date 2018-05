Simona Frankel, ambassadrice d'Israël en Belgique: "Les 55 morts de la bande de Gaza étaient tous des terroristes" 

Au lendemain de la manifestation qui a fait 55 morts à Gaza, Simona Frankel ne mâche pas ses mots: tous les palestiniens abattus par balle étaient des terroristes, y compris les 8 enfants.

"Je regrette la mort pour tout être humain, même pour 55 terroristes qui ont tenté de passer la frontière". Même les 8 enfants et les bébés, demande Thomas Gadisseux au micro de Matin première? Pour la diplomate israélienne, c’est le groupe terroriste Hamas qui a pris en otage la population et est responsable de ces morts. "Ils ont décidé de sacrifier leurs frères et sœurs, les hommes, femmes et enfant dans une guerre médiatique. Nous voulons simplement protéger nos citoyens. Nous préférons avoir des critiques que des condoléances".

Le fait que le mouvement de manifestation soit nié il y a plusieurs semaines, créé par un groupe citoyen pacifique, n’est pas un argument que peut accepter Simona Frankel: ce mouvement a été instrumentalisé par le Hamas, "ce groupe groupe terroriste qui ne fait que du mal". Et le cri des manifestants "Mieux vaux mourir devant les murs de la prison que mourir à petit feu" n’est, pour elle, qu'un slogan: "Ce qu’il font c’est mettre le feu sur eux-même. Ils envoient les enfants devant la barrière qui séparent Israël de la bande de Gaza."

Disproportionné? Je ne comprends pas le mot disproportionné

En réaction à la déclaration du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders qui a condamné l’usage disproportionné de la force, Simona Frankel s’insurge: "Je ne comprends pas le mot disproportionné. Faut-il des morts israéliens pour que ce soit proportionnel?

Jérusalem: "notre capitale depuis 3000 ans"

Ouvrir l’ambassade américaine le jour du 70ème anniversaire de l’Etat israélien a-t-il pu jeter de l’huile sur le feu dans la bande de Gaza? Pour l’ambassadrice, la question ne se pose pas: "Jerusalem est notre capitale depuis 3000 ans, ce n’est pas nouveau. Le fait que la communauté internationale ne veuille pas le reconnaître est regrettable, mais chaque pays décide quelle ville sera sa capitale. Et je veux saluer le président Donald Trump qui la reconnaît en y installant son ambassade. J’espère que son exemple sera suivi. "

Peut-on encore parler de paix?

Peut-on encore penser à une paix future après la mort de 55 personnes? Pour l’ambassadrice d’Israël en Belgique, Il faut se souvenir que "pendant 70 an, on n’a pas eu un jour de paix. Nous avons quitté la bande de Gaza en 2005, et le ministre Sharon a retiré les implantations dans la bande de Gaza." Mais pour elle, il n'existe qu'une alternative: "il faut libérer les otages du groupe terroriste du Hamas."