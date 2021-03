Sierra Leone : un incendie ravage le bidonville de Susan’s Bay, à Freetown

Susan’s Bay, l’un des plus grands bidonvilles de la capitale sierra-léonaise, Freetown, a été détruit mercredi soir par un incendie aux causes inconnues. Si les autorités n’avaient relevé jeudi aucun mort, des milliers de personnes se retrouvent désormais sans abri et sans ressource.

De ce quartier de baraques construites sur des terrains insalubres gagnés sur la mer, en bordure du centre historique, il ne restait au lendemain du sinistre que des amas de tôles, d’où s’échappaient des fumées blanches et que fouillaient des centaines d’habitants, a constaté un correspondant de l’AFP.

"Nous n’avons recensé aucun mort, mais plusieurs personnes ont été blessées en s’échappant de l’enfer. Des enfants ont été séparés de leur famille et la police fait tout pour les retrouver et les réunir avec leurs proches", a déclaré sur place un officier de police.

"L’étendue des dégâts est inconnue, mais des milliers de personnes ont probablement été affectées" par le désastre, avait dit dans la nuit la municipalité de Freetown sur Twitter.

"Le feu est parti mercredi en fin d’après-midi du bord de mer, sous un vent violent. Vers 18h30, il a changé de direction, a touché la partie Est de Susan’s Bay et puis il s’est étendu partout, c’était hors de contrôle", a raconté à l’AFP un habitant, Foday Turay, selon qui les pompiers ont été gênés dans leur progression par l’étroitesse des ruelles.