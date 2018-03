Sierra Leone: début des présidentielle et législatives pour un nouveau départ

Les Sierra-Léonais ont commencé mercredi à élire leur nouveau président, un poste qui ne devrait pas échapper à l'un des deux partis qui dominent la vie politique depuis des décennies, à moins qu'un "troisième homme" ne vienne bousculer la donne.

Les bureaux de vote ont ouvert à 07H00 (GMT et locales) et doivent fermer à 18H00 dans ce petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest pour des scrutins à la fois présidentiel, législatif et communal où plus de 3,1 millions d'inscrits sont appelés aux urnes.

De premiers résultats partiels sont attendus dans les 48 heures et les résultats complets dans un délai maximum de deux semaines.

A Aberdeen, un faubourg de la capitale Freetown, des dizaines de personnes ont fait la queue dès 03H00 du matin devant un bureau de vote installé dans un bâtiment en construction.

"Je vais panacher mon vote. L'APC (le parti au pouvoir) pour la présidentielle et le SLPP (opposition) pour les législatives", a déclaré à l'AFP Harolda Forbes, une électrice de 27 ans sans emploi.

"Tout ce passe bien, je n'ai pas entendu parler de problèmes", constatait Tejan Sia, un officier de police.