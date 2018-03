Sierra Leone: affluence aux élections présidentielle et législatives

Les Sierra-Léonais votaient mercredi en nombre pour élire leur nouveau président, alors que les principaux candidats ont promis de changer les pratiques politiques et d'améliorer leurs conditions de vie, dans l'un des pays les plus pauvres et les plus corrompus au monde.

Les quelque 2.700 bureaux de vote du pays doivent fermer à 17H00 (GMT et locales) pour des scrutins à la fois présidentiel, législatif et communal, où plus de 3,1 millions d'inscrits sont appelés aux urnes. De premiers résultats partiels sont attendus dans les 48 heures.

"Jusqu'à présent, les opérations se déroulent pacifiquement et je suis satisfait de l'organisation", a déclaré Julius Maada Bio, le candidat à la présidentielle du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP), la principale formation de l'opposition. "Je n'accepterai que des élections libres, justes et crédibles", a-t-il affirmé à la sortie de son bureau de vote, dans une caserne de la capitale.

Le candidat du parti au pouvoir, l'APC assume l'héritage du président Koroma, qui ne peut se représenter, après deux mandats de cinq ans. "Je dois préserver ce qu'il a accompli (...) et bâtir dessus", a expliqué lundi Samura Kamara, 66 ans, ancien ministre des Affaires étrangères.

Le bilan de l'administration sortante est pourtant contrasté. Si elle est parvenue à attirer les investisseurs pour reconstruire le pays dévasté par la guerre civile (1991-2002) qui a fait quelque 120.000 morts, l'économie reste dans un état préoccupant après les chocs de l'épidémie d'Ebola en 2014-2016 et de la chute des cours mondiaux des matières premières, et la corruption a continué à prospérer.