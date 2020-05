Des essais nucléaires par l'administration Trump ? "N'importe quelle dictature se permettrait alors de rompre avec le droit international"

Et pour compléter cet arsenal juridique, le Traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN), un traité international des Nations-Unies, renforce le TNP en interdisant complètement les armes nucléaires ainsi que la politique de dissuasion et de financement.

"Même si ce traité n’est pas juridiquement entré en vigueur, on estime cependant, qu’il s’agit d’une norme en vigueur… Et qu’il est interdit de procéder à des essais nucléaires", nuance Jean-Marie Collin. "Il y a un vrai tabou sur les essais nucléaires".

Juridiquement, il existe le traité de non-prolifération nucléaire (TNP), en vigueur depuis 1970 et qui compte 190 pays adhérents. En vertu de ce traité, les États non dotés d’armes nucléaires s’engagent à ne pas en fabriquer, ni en acquérir. Tandis que les cinq pays ayant été dotés d’armes nucléaires avant le 1er janvier 1967 (Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni, Chine, France) s’engagent à ne pas aider, ni encourager un État à en fabriquer ou en acquérir.

Le sujet aurait été abordé lors d’une réunion de hauts responsables représentant les plus grandes agences de sécurité nationale, après que l’administration Trump a accusé la Russie et la Chine de procéder à des essais nucléaires de faible puissance.

L’arsenal juridique international est-il respecté ?

De fait, depuis 1945, au moins huit pays ont mené conjointement environ 2000 essais nucléaires. Et plus de 1000 ont été effectués par les États-Unis. Le dernier a été mené par la Corée du Nord, en 2017. La Russie et les Etats-Unis, avaient eux instauré un moratoire en 1991 et 1992.

"En dehors de la Corée du Nord, je ne dirais pas que le TICE n’est pas respecté… Il est mis en œuvre mais de manière extrêmement lente, ce qui laisse à penser que la plupart des pays ne veulent pas engager le processus de désarmement nucléaire. Il y a clairement une absence de volonté politique de respecter rapidement ces différents engagements", constate Jean-Marie Collin.

"La France, par exemple, a adhéré au TNP et au TICE juste après avoir procédé à un dernier essai nucléaire en 1996, mais en même temps, elle a lancé un programme de modernisation et de renouvellement de son arsenal qui doit durer jusqu’en 2050, dans l’idée de conserver des armes nucléaires au moins jusqu’à 2080.

14.000 armes de destruction massive

De même, la Belgique qui abrite des armes nucléaires américaines au sein de la base militaire de Kleine-Brogel, n’a pas engagé un processus pour demander aux Etats-Unis leur retrait (alors qu’elle réclame la "cessation définitive de tous les essais nucléaires" NDLR). Ainsi, elle participe toujours à une politique de dissuasion à travers l’OTAN.

Dans le même temps, on peut se réjouir que l’arsenal mondial dans les années 80 était de 60.000, contre moins de 14.000 aujourd’hui… Mais tout de même ! Il y a encore dans ce monde, 14.000 armes de destruction massive !".

La Russie et la Chine auraient-ils procédé à des essais nucléaires ?

La Russie et la Chine nient avoir procédé récemment à des essais nucléaires. Du moins physiquement, en sous terrain.

Comment le savoir ?

Il existe un système de surveillance internationale (SSI) qui permet de mesurer les mouvements sismiques causés par ce type d’essais. Il s’agit d’un réseau de stations de surveillance (sismiques, hydroacoustiques, infrasons) réparti sur l’ensemble de la planète. A ce jour, 300 stations contrôlent tout mouvement sismique 24 heures/24 et analysent si celui-ci provient d’un fait naturel ou d’une activité humaine.

Si la Russie et la Chine avaient procédé à des essais nucléaires, l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) qui gère, depuis Vienne, les relevés de ces mesures, les auraient repérés…

C’est d’ailleurs ainsi que le dernier essai nucléaire nord-coréen, a été détecté le 3 septembre 2017.

Les essais par simulation se poursuivent

Pour autant, les essais par simulation se poursuivent, fait remarquer Jean-Marie Collin. "Si la France adhère aux différents traités, notamment celui qui interdit les essais nucléaires, c’est aussi parce que par ailleurs, on l’autorise à continuer à faire des essais, non pas avec des champignons atmosphériques ou sous terre, mais via des lasers et des calculs informatiques. Dans les faits, c’est positif, mais dans la réalité, les essais continuent, par simulation ! C’est le cas pour les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine".

Et de conclure, "si les Etats-Unis, première puissance mondiale, un pays démocratique, reprenait les essais nucléaires, tout le système international mis en place pour tenter de contrôler les gouvernements sur la question du nucléaire, volerait en éclat… N’importe quelle dictature se donnerait le droit de rompre avec le droit international".