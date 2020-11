Si Joe Biden était président : voici son programme en 8 points

Joe Biden à la Maison blanche. Quelle politique va appliquer le 46e président des Etats-Unis ? Voici en 8 points le programme du candidat Biden, un démocrate modéré, reflet de cette classe moyenne américaine, des travailleurs toutes races confondues, qui fait souvent référence à ses origines plus modestes en tant que fils de vendeur de voitures.

Un programme social mais surtout pas socialiste, comme un Bernie Sanders. Joe Biden défend une couverture plus étendue des soins de santé aux Etats-Unis, il a contribué à l’adoption de l’assurance-santé Obamacare lors de sa vice-présidence, et l’investissement dans l’éducation. Il veut aussi renouer avec les alliés traditionnels de Washington et de réintégrer l’Accord de Paris sur le Climat, délaissés par Trump.

La stabilité après le tumulte