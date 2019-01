"Shutdown": Trump annule le déplacement de la délégation américaine à Davos

Donald Trump a décidé d'annuler le déplacement la semaine prochaine de la délégation américaine au Forum de Davos en raison du "shutdown" qui paralyse le gouvernement fédéral américain, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

"Par respect pour les 800.000 employés américains qui ne sont pas payés et pour s'assurer du soutien de son équipe, le président Trump a annulé le voyage de sa délégation au Forum économique mondial de Davos, en Suisse", a annoncé Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison Blanche, une semaine après l'annulation par Donald Trump de sa propre participation.

A sa place, c'est une délégation notamment constituée du secrétaire d'Etat Mike Pompeo et du secrétaire au Commerce Wilbur Ross, sous la direction du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, qui devait se rendre en Suisse, pour ce Forum qui se tiendra du 21 au 25 janvier.

Le Forum économique mondial (WEF), qui réunira l'élite économique et politique mondiale dans la station de ski de Davos, attend 3.000 participants dont 65 chefs d'Etat ou de gouvernement.

Le président français Emmanuel Macron n'y participera pas non plus, en raison d'un "agenda surchargé", tout comme Theresa May, qui se consacre au Brexit.

Plus tôt dans la journée jeudi, toujours en avançant la raison du "shutdown", Donald Trump a annulé un déplacement que Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, devait effectuer en Afghanistan à bord d'un avion militaire.