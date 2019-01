Shutdown aux USA: des fonctionnaires obligés de travailler sans être payés

Voilà 12 jours déjà que dure le shutdown aux États-Unis, la paralysie partielle du gouvernement. Donald Trump réclame 5 milliards de dollars pour pouvoir construire son fameux mur à la frontière avec le Mexique. Mais es démocrates ne veulent pas céder.

Ces derniers pourraient mettre fin au shutdown à partir de demain, le 3 janvier, jour où ils reprendront le contrôle du Congrès.

En attendant, c’est l’angoisse pour des centaines de milliers de fonctionnaires qui sont au chômage technique ou sont forcés de travailler sans être payés. Ils sont, en règle générale, payés plus tard de façon rétroactive. C’est le cas de Kathryn, une employée du Département d’Etat, le ministère des Affaires étrangères américain. Elle y travaille depuis dix ans. C’est l’une des rares fonctionnaires qui a accepté de témoigner, sous couvert d’anonymat.

Kathryn, 31 ans, est en colère. Comme des centaines de milliers de fonctionnaires américains, elle n’est pas payée depuis le début du "shutdown" et elle est obligée d’aller travailler

"Je n’ai pas été payée depuis plus d’une semaine, c’est très frustrant et stressant. Si ça continue encore je ne serais pas capable de payer mes dettes sur ma carte de crédit ou mon loyer car c’est cher de vivre à Washington DC. Donc je vais au boulot et quand je rentre chez moi je suis déprimée et négative".

Et selon elle, il y actuellement une mauvaise ambiance au Département d’Etat. "Le département entier est démoralisé. On n’a pas l’impression d’être soutenus dans notre travail et certains d’entre nous ont pour travail de préserver la vie et la sécurité d’Américains à l’étranger mais on ne peut pas protéger les citoyens américains avec un shutdown ! Donc c’est pour ça que je suis énervée, je suis déçue".

Seul lot de consolation pour Kathryn et ses collègues, ils peuvent profiter de repas cuisinés par l’un des plus grands chefs de Washington et offerts gratuitement aux fonctionnaires pendant la durée du "shutdown".