Shoah: l'Allemagne et Israël s'inquiètent du retour des démons du passé

Les présidents israélien et allemand se sont inquiétés mercredi du retour des "démons du passé" et des "esprits maléfiques" avec la résurgence de l'antisémitisme en Europe et en Allemagne, 75 ans après la libération du camp d'Auschwitz.

"Un antisémitisme laid et extrême plane sur toute l'Europe, de l'extrême droite à l'extrême gauche", a dit Reuven Rivlin dans un discours devant les députés allemands du Bundestag, à l'occasion d'une journée du souvenir des victimes du nazisme. "L'Europe est aujourd'hui visitée par les démons du passé", a ajouté le président israélien.