"She Decides" au Sénégal: décider librement pour son corps

Une des premières mesures prises par Donald Trump lors de son accession a la présidence, a été d’interdire le financement d’ONG internationales qui soutiennent la contraception et l’avortement. En prenant cette décision, Donald Trump renoue avec une politique mise en place par Ronald Reagan, puis par Georges Bush, avant d’être supprimée par Barack Obama. Cette décision va affecter des millions de femmes dans le monde.

Depuis 45 ans, les Etats-Unis permettent d’améliorer l’accès des femmes a la contraception dans les pays les plus pauvres, grâce a leur agence internationale pour le développement : USAID.

En 2016, les Etats-Unis ont dépensé plus de 600 millions de dollars pour la planification familiale dans le monde. Ce montant a permis a 27 millions de femmes d’accéder a des moyens contraceptifs. Cela a évité 2,5 millions d’avortements, et permis de prévenir la mort en couches de 11.000 femmes !

20.000 mamans risquent de mourir lors d'avortements clandestins

Des l’annonce de la suppression de cette aide américaine, la riposte s’est organisée. Les Pays-Bas ont lancé une levée de fonds internationale, une sorte de crowfunding mondial, baptisée "She Decides". La Belgique a immédiatement embrayé. En un an, "She Decides" a permis de récolter 450 millions d’euros.

Au Sénégal, suite à la décision américaine, les budgets de l’ONG britannique Marie Stopes ont fondu d’un tiers. Depuis 5 ans, les 11 équipes mobiles de l'ONG parcourent les régions les plus isolées du pays, afin de sensibiliser les femmes à l'espacement des naissances. La décision de Donald Trump menace l’existence même de la moitié de ces équipes mobiles.

Pour l’organisation Marie Stopes, ces pertes financières devraient engendrer, au cours du mandat de Donald Trump, 6,5 millions de grossesses non désirées, 2 millions d’avortements, et la mort inutile de plus de 20.000 jeunes mamans.