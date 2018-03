Sexisme, intimidations envers les filles: en France, le lycée militaire de Saint-Cyr au coeur d'une polémique

"J’ai honte d’avoir voulu aller dans une armée qui n’est pas prête à recevoir des femmes. J’ai appris que porter un vagin ruine une carrière, une vocation, une vie." Ce témoignage, qui ouvre une longue enquête du journal Libération, c'est celui de Mathilde (prénom d'emprunt) une jeune fille de 20 ans inscrite au Lycée militaire de Saint-Cyr-l'Ecole.

L'établissement, basé dans les Yvelines (à l'ouest de Paris), est l'un des six lycées gérés par la Défense française. Il ne doit pas être confondu avec l'Ecole Spéciale militaire de Saint-Cyr (à Coëtquidan, dans le Morbihan) qui forme les futurs officiers de l'armée française.

Mathilde rêvait d'intégrer Saint-Cyr et faisait donc ce que les Français appellent une "prépa" pour présenter ensuite le concours d'entrée à l'école d'officier. Mais lors de son cursus au lycée militaire, elle a vite déchanté. Brimades, humiliations, insultes... Rien n'est épargné aux jeunes filles, victimes d'une minorité d'élèves masculins de l'établissement.

Une minorité d'élèves "tradis"

A Saint-Cyr-l'Ecole, les traditions comptent plus que tout. Les élèves ont leurs rituels, leurs codes et leur vocabulaire. Lors d'un spectacle, les étudiants sont invités à "youler les grosses". Comprenez : "Raser les filles". La youle, c'est cette coiffure qu'arborent les Saint-Cyriens pour se démarquer (cheveux ras sur les côtés et mèche sur le devant du crâne). Et les "grosses", c'est le terme employé pour désigner les femmes.

"On ne savait pas trop si cela signifiait que nous n’étions pas les bienvenues ou si c’était carrément une menace de mort. Dans tous les cas, c’était de la misogynie clairement exposée", se souvient Mathilde. Parmi les meneurs, on trouverait ce qu'on appelle des "tradis" (diminutif de "traditionaliste" que le Larousse définit comme "un attachement aux coutumes et aux croyances transmises par la tradition"). Les protestations adressées à la direction seront sans effet. Tout juste y voit-on "une simple blague potache".

Au fil de l'année, pendant que les élèves recrutent de nouveaux membres dans leurs cercles, les intimidations continuent. Les filles sont mises à l'écart, on les empêche de dormir. Libération signale aussi des cas de "défécation devant leur chambre". "Entre le stress des concours, l’intensité des semaines de cours et ce sexisme en situation de force, beaucoup d’étudiantes n’arrivent plus à contrôler leur sentiment de détresse", poursuit un autre témoin.

Du côté du ministère des Armées, on met en avant les initiatives pour lutter contre le sexisme. Des initiatives qui ne suffisent pas pour lutter contre la "méchanceté", la "bêtise", et "l'effet de groupe", concède Pierre Liot de Nortbecourt, le directeur du lycée de Saint-Cyr-l'Ecole. Interrogée à ce sujet sur RTL, Florence Parly, ministre des Armées du gouvernement d'Edouard Philippe, a déclaré : "Le ministère des Armées n'a pas attendu les révélations de

Libération pour s'attaquer au problème, car il est réel. (...) Nous redoublons d'efforts pour que ce comportement de minorité (...) cesse."