Sénégal: vers un régime présidentiel sans Premier ministre?

Le Sénégal va adopter un régime de type présidentiel, où le chef de l'Etat aura une prise directe sur la direction des politiques publiques grâce à la suppression de la fonction de Premier ministre, a décidé samedi le président Macky Sall, quatre jours après le début de son second mandat.

Macky Sall, réélu pour cinq ans le 24 février, "a jugé approprié de reconsidérer le niveau intermédiaire de transmission et d'animation gouvernementale que constitue la fonction de Premier ministre pour être lui-même au contact direct avec les niveaux administratifs chargés de l'application, de l'exécution mais également de la mise en oeuvre" de ses politiques, a déclaré en direct à la télévision l'actuel secrétaire général de la République, Maxime Jean Simon Ndiaye.

Le président, qui se définit comme un libéral social, a reconduit samedi son Premier ministre depuis 57 mois, Mahammed Boun Abdallah Dionne, le chargeant de constituer un gouvernement "resserré" et "recentré sur les missions essentielles de l'Etat".

Macky Sall l'a aussi chargé d'une réforme de la gouvernance, qui sera présentée à l'Assemblée nationale, où il dispose d'une confortable majorité. Cette réforme "passera par la suppression de l'échelon intermédiaire de Premier ministre", a lui-même expliqué à la télévision M. Dionne, qui a également été nommé ministre d'Etat et secrétaire général de la République.

Lorsque le poste de Premier ministre aura été supprimé, "la deuxième fonction qui m'a été confiée prendra le dessus", a-t-il précisé, en évoquant son rôle de secrétaire général de la République, une fonction qui dépend directement du chef de l'Etat.

Macky Sall, 57 ans, a vu dans sa réélection la validation de son plan Sénégal émergent (PSE), qui s'est notamment traduit par une politique de grands travaux tels que la construction d'un nouvel aéroport international, d'une ville nouvelle aux portes de Dakar ou d'un Train express régional.

Pour son second mandat, il s'est engagé à "faire encore plus et mieux", assurant que la jeunesse resterait une "priorité" et s'engageant à mettre en oeuvre des politiques "en faveur des femmes et des filles" et de l'environnement et à moderniser l'administration.