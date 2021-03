Sénégal: quatre tués dans les émeutes de ces derniers jours

Quatre personnes ont été tuées dans les émeutes survenues ces derniers jours au Sénégal, a indiqué le ministère de l'Intérieur vendredi soir.

Les affrontements entre jeunes et forces de police ainsi que le saccage et le pillage de magasins, en particulier sous enseigne française, ont été déclenchés par l'arrestation d'Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle sénégalaise de 2019 et pressenti comme un des principaux concurrents de celle de 2024.

L'arrestation de M. Sonko a provoqué les heurts parmi les plus sérieux qu'ait connus Dakar depuis des années.