Selon un grand dépistage national, 1 Islandais sur 100 est atteint du Coronavirus

Il y a cinq jours l'Islande lançait une analyse du génome de milliers de ses citoyens afin de déterminer le niveau de propagation du coronavirus sur l'île. Les résultats préliminaires indiquent qu'environ un pour cent de la population est infectée.

Officiellement, le dernier décompte fait état de 134 cas confirmés de covid-19 en Islande. Un chiffre largement sous-estimé à en croire Thorolfur Gudnason, qui n'est autre que l'épidémiologiste en chef de la Direction de la santé. En réalité, le nombre de personnes infectées est d'environ 3.600, soit 1% de la population totale de l'île (364.000 habitants). "La moitié est asymptomatique, l'autre moitié a un rhume normal" a précisé M. Gudnason à la presse islandaise.

Ce constat a été rendu possible par un dépistage national mené par une société islandaise, DeCODE genetics, spécialisée dans l'analyse du génome humain. A terme, 5000 Islandais doivent être dépistées afin d'avoir une représentativité à l'échelle de l'ensemble de la population.

Selon Thorolfur Gudnason, encore à confirmer, de 1 sur 100 est une bonne nouvelle et prouve que "les actions des autorités sont efficaces." Parmi les mesures prises par le gouvernement islandais figurent l'interdiction des rassemblements publics de plus de 100 personnes et la fermeture des universités et des écoles secondaires à partir de minuit ce dimanche. Le pays reste ouvert aux visiteurs et l'interdiction des rassemblements ne s'applique pas à l'aéroport international de Reykjavik.