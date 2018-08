Selon l'ONU, 2,3 millions de Vénézuéliens ont déjà quitté le pays depuis le début de la crise

L’Amérique du Sud connaît un phénomène migratoire lié à la crise au Venezuela. Beaucoup de Vénézuéliens quittent la misère et se rendent dans les pays voisins comme le Brésil, le Pérou ou la Colombie. L’ONU estime que 2,3 millions de Vénézuéliens ont fui le pays depuis le début de la crise.

Interrogé sur la Première, Frédéric Louault, professeur de sciences politiques à l’ULB et chercheur au Centre d’étude de la vie politique (Cevipol), explique qu'il "y a à peu près 7% de la population vénézuélienne qui a émigré pour des raisons essentiellement économiques et pour accéder à des médicaments et à différents biens de consommation auxquels ils n’ont plus accès au Venezuela. Cela pose des problèmes chez les pays voisins, essentiellement les deux pays frontaliers principaux, le Brésil et la Colombie, qui sont moins habitués à recevoir des vagues migratoires comme ça. Le Brésil l’est un peu plus, il a déjà accueilli 700 000 ressortissants haïtiens entre 2010 et 2015. C’est un pays traditionnellement d’accueil de populations migrantes, mais là il se trouve que les populations vénézuéliennes qui arrivent au Brésil arrivent par les petits États du Nord, qui sont moins préparés, dans des villes plus petites où les conditions d’absorption des migrants, notamment au niveau des infrastructures, au niveau des conditions d’accueil ou au niveau de leur donner un emploi et de bonnes conditions de vie, sont beaucoup plus difficiles".

Créer des tensions

Les tensions se sont concentrées notamment à Pacaraima, au Brésil. C’est une porte d’entrée vers le Brésil. Selon Frédéric Louault, "ce n’est pas une route migratoire, mais c’est une route qui s’est stabilisée. D’ailleurs, le gouvernement brésilien s’est beaucoup organisé pour essayer d’accueillir les populations vénézuéliennes de la meilleure manière possible et dans les meilleures conditions. Mais il se trouve que quand plusieurs dizaines de milliers de personnes arrivent dans cette zone, dans une ville de 40 000 ou 50 000 habitants, on a un tiers de la population, l’équivalent, qui vient du pays voisin et qui est installé dans des camps. Cela peut créer des situations de tensions, des difficultés sanitaires, des problèmes d’éducation, des problèmes aussi pour le respect des droits de l’Homme et des différents droits humains. Et ça peut créer des tensions, comme ça a été le cas dans certaines villes, où pour des petits effets déclencheurs, comme un vol par exemple, il y a eu des réactions très violentes de la part des populations locales de ces villes, avec finalement des conditions punitives pour aller brûler des camps et pour s’attaquer aux migrants vénézuéliens".

Vagues migratoires

La plupart de ces migrants vénézuéliens "ne peuvent pas prétendre à l’asile parce qu’ils ne sont pas considérés comme pourchassés dans leur pays. Certains ont le statut de réfugiés politiques, mais c’est très minoritaire. La plupart sont des migrants économiques qui cherchent finalement à aller gagner un peu d’argent au Brésil pour ensuite revenir temporairement au Venezuela et aider leur famille à améliorer leurs conditions de vie sur place. C’est aussi pour ça que ce sont des populations qui restent près de la frontière vénézuélienne et qui ne vont finalement pas s’étendre sur l’ensemble du territoire brésilien ou colombien. Certains, bien sûr, vont essayer de partir pour une durée plus longue et ils vont même aller dans d’autres pays. Certains vont plus au sud, en Uruguay ou en Argentine. Plus récemment, il y a eu un état d’urgence qui a été décrété en Équateur pour pouvoir justement essayer de mieux contrôler ces vagues migratoires. Mais ce sont des populations qui sont essentiellement des migrants économiques qui ont des droits, qui ont des papiers, qui bénéficient aussi d’accords entre le Venezuela et les autres pays de la région, notamment dans le cadre de l’intégration régionale du Mercosur. Donc, ce sont quand même des migrants légaux et qui doivent pouvoir bénéficier de certaines bonnes conditions d’accueil et de pouvoir travailler aussi dans des pays comme le Brésil", explique-t-il encore.