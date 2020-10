Selon Human Rights Watch, de nombreuses personnes qui ont des problèmes de santé mentale vivent enchaînées

Des centaines de milliers de personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale dans le monde sont entravées par des chaînes, dénonce Human Rights Watch (HRW) dans un rapport publié mardi. Dans une soixantaine de pays sur tous les continents, des hommes, des femmes et des enfants, parfois à peine âgés de 10 ans, sont attachés ou enfermés pendant des semaines, des mois ou des années, dénonce l'association de défense des droits humains. A l'approche de la journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre, elle lance la campagne mondiale #BreakTheChains pour lutter contre ces pratiques.

Les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale sont souvent enchaînées contre leur volonté, chez elles ou dans des institutions surpeuplées et insalubres, décrit le rapport basé sur une étude dans 110 pays. En cause: la stigmatisation généralisée et le manque de services de santé mentale.

"Les gens peuvent passer des années attachés à un arbre, enfermés dans une cage ou une bergerie parce que les familles ont du mal à faire face à la situation et que les gouvernements n'assurent pas des services adéquats de santé mentale", déclare l'autrice du rapport Kriti Sharma.

HRW révèle que de nombreuses personnes sont ainsi obligées de manger, dormir, uriner et déféquer dans la même surface minuscule. Dans les institutions étatiques ou privées, mais aussi dans les centres de guérison traditionnels ou religieux, elles sont souvent forcées à jeûner et à prendre des remèdes d'herbes "magiques". Elles risquent en plus de subir des violences physiques et sexuelles.

Une personne sur 10 dans le monde souffre de problèmes de santé mentale (792 millions de gens). Un enfant sur cinq est touché. "Pourtant les gouvernements consacrent moins de 2% de leur budget de santé à la santé mentale", dénonce l'organisation.