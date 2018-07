Selon des scientifiques, un mur entre les Etats-Unis et le Mexique menacerait la biodiversité

La survie de plus de 1.000 espèces animales serait sérieusement menacée si le mur voulu par le président Donald Trump est construit tout le long de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, ont averti des scientifiques mardi.

Le loup du Mexique, le mouflon d'Amérique et l'antilope de Sonora verraient par exemple leurs populations scindées par ce mur, ont expliqué plus de 2.700 chercheurs dans une lettre publiée dans le journal BioScience.

Les jaguars et les ocelots, qui n'ont qu'une très faible population en territoire américain, seraient menacés d'extinction.

"La construction de clôtures et de murs au cours de la dernière décennie et les efforts déployés par l'administration Trump pour ériger un +mur+ frontalier continu menacent certaines des régions les plus diverses, biologiquement, du continent", préviennent les scientifiques.

"Les sections du mur déjà construites réduisent la superficie, la qualité et la connectivité des habitats végétaux et animaux, et compromettent plus d'un siècle d'investissements binationaux dans la conservation", ajoutent-ils, déplorant que "l'attention politique et médiatique (...) sous-estime ou dénature souvent le tort causé à la biodiversité".