Selon Barack Obama, il faudra plus d'une élection pour restaurer la vérité dégradée aux USA

L’ancien président américain démocrate Barack Obama estime qu’il faudra plus d’une élection pour "renverser les tendances" aux Etats-Unis, plus polarisés que jamais en fin de mandat du républicain Donald Trump.

Dans un entretien accordé à la chaîne publique britannique, BBC, dimanche Barack Obama constate que les Américains sont très divisés à l’heure actuelle "certainement plus que quand j’ai mené campagne pour la première fois en 2007 et remporté l’élection en 2008". "Cela peut en partie être attribué à notre président actuel (le républicain Donald Trump, NDLR) qui a activement nourri ces divisions parce qu’il pensait que cela était favorable à ses politiques. Mais cela lui précédait et cela va lui survivre", analyse l’ex-dirigeant américain.

Barack Obama déplore que les "théories du complot folles" et la "dégradation de la vérité", notamment que "les faits ne comptent pas", ont "énormément contribué" à polariser les Américains.

Les USA sont face selon lui désormais au défi d’inverser cette culture qui a exacerbé les divisions au sein du pays. "Cela prendra plus d’une élection pour renverser ces tendances", relève toutefois M. Obama en cours d’entretien. Le démocrate est d’avis que la victoire de Joe Biden, son ancien vice-président, lors de l’élection présidentielle de 2020 n’est que le début de ce travail de réparation de ces divisions.