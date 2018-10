Séisme: l'Indonésie fait appel à l'aide internationale

Le gouvernement indonésien a lancé lundi un appel à l'aide internationale à la suite du tremblement de terre suivi d'un tsunami qui a frappé l'île indonésienne des Célèbes, faisant au moins 832 morts.

Le président indonésien Joko Widodo "nous a autorisés à accepter l'aide internationale d'urgence pour répondre au désastre", a déclaré Tom Lembong, un responsable gouvernemental, alors que des dizaines d'agences humanitaires et d'organisations non gouvernementales se sont dites prêtes à apporter une assistance d'urgence après cette catastrophe majeure à laquelle doivent faire face les autorités de Jakarta.

Selon l'agence nationale de gestion des catastrophes, des dizaines voire des centaines de victimes restent piégées sous les décombres. Mais surtout, les secours peinent encore à atteindre les zones les plus reculées.

Le manque de matière première et de pétrole complique également le travail des secouristes : "Le premier enjeu, c’est le manque de carburant. Les générateurs et les véhicules pour excaver ne peuvent pas tourner sans carburant. Et si les générateurs ne fonctionnent pas, les pompes à eau non plus et la communication sera aussi impactée, ça c’est la situation… Nous avons besoin de carburant", a expliqué le conseiller indonésien pour la gestion des catastrophes.

En Belgique, Unicef et la Croix-Rouge flamande ont lancé des appels aux dons pour venir en aide aux victimes.

L'Union européenne a aussi annoncé débloquer 1,5 million d'euros d'aide humanitaire. La Suisse a elle proposé dès samedi une offre d'assistance aux autorités indonésiennes. Une cellule de crise suisse est prête à intervenir, avec entre 7 et 20 personnes qui pourraient être envoyées dès lundi matin pour participer à la phase de reconstruction, notamment dans le domaine de l'accès à l'eau potable, la construction d'abris et le soutien médical.