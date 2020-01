Séisme en Turquie: le bilan passe à 35 morts

Le puissant séisme qui a frappé vendredi l'est de la Turquie a fait au moins 35 morts, selon un bilan encore revu à la hausse dimanche par les autorités. Le précédent faisait état de 31 victimes. Plus de 1.600 personnes ont été blessées dans les provinces d'Elazig et de Malatya, a en outre annoncé dimanche le vice-président turc Fust Oktay.

La secousse s'est produite vendredi à 17H55 GMT (18H55 HB) dans la province d'Elazig. Elle a été mesurée à une magnitude de 6,7 par l'institut américain USGS.

Malgré des températures glaciales, les secouristes continuaient dimanche matin de fouiller les décombres à la recherche de survivants dans le centre-ville d'Elazig.

Selon l'agence gouvernementale des situations de catastrophe (AFAD), 45 personnes ont été retrouvées vivantes dans les décombres depuis vendredi.

En outre, près de 80 bâtiments se sont effondrés à Elazig et Malatya, et 645 habitations ont été gravement endommagées, s'après la même source.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu samedi dans les deux provinces sinistrées, affirmant que "les mesures nécessaires seraient prises immédiatement (...) pour faire en sorte que personne ne reste sans logement".