Séisme en mer Egée : 70 décès en Turquie, l'espoir s'amenuise

Les secouristes fouillaient dimanche les décombres d’immeubles effondrés dans l’ouest de la Turquie avec de moins en moins d’espoir de retrouver des survivants, au surlendemain d’un puissant séisme qui a fait plus de 70 morts.

Éclairées par des projecteurs et dans le vacarme des pelleteuses, des équipes de sauveteurs déblayaient un amas de béton et de poutres à Bayrakli, dans la région d’Izmir, sous le regard inquiet des habitants, selon une correspondante de l’AFP.

Le désespoir commençait à s’emparer de certains d’entre eux : après avoir aidé à sortir des décombres les corps sans vie de trois membres d’une même famille, dont un bébé, un jeune secouriste s’est laissé tomber sur un bloc de béton, ne pouvant retenir ses larmes, d’après des images publiées par les médias.

Nous espérons un miracle

"La situation est mauvaise", déclare à l’AFP Ethem, un habitant venu avec un collègue sans nouvelle de ses deux enfants. "Nous espérons un miracle".

Selon l’agence gouvernementale turque des situations de catastrophe (AFAD), au moins 69 personnes sont mortes et 940 ont été blessées en Turquie dans ce tremblement de terre qui a aussi tué deux adolescents en Grèce.

Le séisme, dont la magnitude a été évaluée à 7 sur l’échelle de Richter par l’Institut de géophysique américain (USGS) et 6,6 par les autorités turques, s’est produit vendredi après-midi en mer Egée, au sud-ouest d’Izmir, troisième plus grande ville de Turquie, et près de l’île grecque de Samos.

Sa puissance était telle qu’il a été ressenti jusqu’à Istanbul et Athènes et a provoqué un raz-de-marée qui a inondé les rues de Seferihisar, ville turque située près de l’épicentre, et balayé les côtes de l’île grecque de Samos.

A Samos, où deux personnes sont mortes, la situation est "extrêmement difficile", ont déclaré samedi les autorités, avec d’importants dégâts matériels.

Si Dieu le veut

Mais c’est Bayrakli, district de 300.000 habitants, qui a été le plus durement touché.

Selon l’AFAD, 17 immeubles se sont écroulés dans cette ville et les recherches continuaient dimanche dans huit d’entre eux.