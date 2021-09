Séisme en Haïti : "Plus d’un tiers des écoles sont détruites, il ne reste plus que des gravats"

Deux semaines après le séisme qui a fait 2200 morts et 12.000 blessés dans le sud d’Haïti, le pays peine à se relever. L’aide humanitaire a du mal à arriver, car la situation politique et sécuritaire est particulièrement difficile, et les routes ont été fortement touchées par les glissements de terrain. Les convois humanitaires ont du mal à avancer. Lorsqu’un camion chargé de bâches et de tente arrive, les nerfs lâchent et c’est le chaos. "Juste avant la ville de Jérémy, il y a une rivière et un pont qui enjambe la rivière, raconte Jonathan Crickx, responsable de la communication d’Unicef Haïti. Et ce pont est détruit, cela pose problème en termes de logistique."

À l’heure actuelle, la principale urgence en Haïti reste le manque d’accès à l’eau potable. "L’Unicef est venue en aide à plus de 70.000 personnes qui n’avaient pas accès à l’eau potable", explique Jonathan Crickx. Un manque d’eau qui expose Haïti à une menace dont elle était pourtant débarrassée depuis 2019 : le choléra. Selon Jonathan Crickx, un demi-million d’enfants sont exposés à une résurgence de la maladie.

Des besoins gigantesques : alimentation, protection…

Des opérations de distribution de kits d’hygiène (papier-toilette, savon, eau et produits de première nécessité) ont lieu, mais l’Unicef craint que cela ne suffise pas. L’organisation demande une aide de 70 millions de dollars. "Il y a des donateurs qui contribuent au Programme humanitaire mondial et à tous les acteurs sur le terrain, mais ce n’est pas suffisant si on veut empêcher cette résurgence du choléra dans le sud d’Haiti", affirme le responsable de la communication.

A une semaine de la rentrée des classes, la situation des établissements scolaires est également inquiétante. "Plus d’un tiers des écoles sont détruites, il ne reste plus que des gravats, alerte Jonathan Crickx. On voit énormément d’habitations, d’écoles détruites, de bâtiments officiels détruits, c’est très impressionnant." Sans compter les problèmes liés à l’alimentation. Avant le séisme, 4 millions de personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire en Haïti. Un nombre qui risque d’augmenter. "Il y a des besoins gigantesques : alimentaires, de protection, etc. La population est donc en demande d’une aide plus rapide et à plus grande échelle", conclut le porte-parole, qui se montre toutefois optimiste : "l’aide arrive".