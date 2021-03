Séisme de magnitude 6 au large de l'Algérie, pas de victime

Un séisme peu profond et de magnitude 6 s'est déclenché dans la nuit de mercredi à jeudi au large de l'est de l'Algérie, a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS). La protection civile a assuré par la suite de que la secousse et ses répliques n'avaient pas fait de victime.

"La Protection civile rassure les citoyens qu'il n'y a pas de pertes en vies humaines ou de pertes matérielles importantes", affirme un communiqué de sa direction.

Le tremblement de terre s'est produit à 20 kilomètres au nord-est de la ville de Béjaïa à 01h04 locale jeudi, à une profondeur de 10 kilomètres. Peu après, deux répliques de magnitude 5,2 et 4,7 lui ont succédé.

Des habitants se sont précipités dans la rue, selon des témoignages sur les réseaux sociaux.

La protection civile algérienne a fait état de quelques cas de panique et de dommages, comme des fissures dans les murs des habitations, mais n'avait pas immédiatement enregistré de victimes. Des photos partagées sur les réseaux sociaux vidéos montraient des murs intérieurs émiettés.

La secousse a été ressentie à Alger, à 250 km à l'ouest de Béjaïa, et à Annaba à 350 km à l'est, près de la frontière tunisienne.