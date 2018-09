Séisme au Japon: le bilan monte à 16 morts, les secouristes à pied d'oeuvre

Les efforts se poursuivaient à un rythme accéléré vendredi pour trouver des survivants parmi les personnes ensevelies sous des glissements de terrain dans le nord du Japon après un puissant séisme, dont le bilan provisoire s'élève à 16 morts.

C'est le village d'Atsuma, niché dans les montagnes verdoyantes de l'île d'Hokkaido, qui a payé le plus lourd tribut à la catastrophe, avec, aux premières heures vendredi, une dizaine de décès et une vingtaine de disparus.

"A ce stade, 16 personnes ont été tuées, de nombreuses autres blessées et on est sans nouvelles de 26", a indiqué le Premier ministre Shinzo Abe lors d'une réunion consacrée à la catastrophe, dernière en date d'une longue série meurtrière après des inondations début juillet, une vague de chaleur et un typhon dans la région d'Osaka en début de semaine.

Maisons vacillantes

Les images de télévision montraient des chaussées éventrées, des murs défoncés, des maisons vacillantes après ce tremblement de terre de magnitude 6,6 survenu en pleine nuit dans l'île septentrionale de Hokkaido, à 62 km au sud-est de la capitale régionale Sapporo.

Plus de 20.000 hommes étaient mobilisés pour participer aux opérations et venir en aide aux sinistrés, dont de nombreux attendaient patiemment devant supermarchés et stations-service pour faire des provisions.

Après une coupure de courant générale en raison de l'arrêt de toutes les centrales de la région, l'électricité avait pu être rétablie vendredi matin pour 1,3 million de foyers et autres clients, soit 40% de la population de l'île, selon la compagnie Hokkaido Electric. Près de 3 millions avaient été plongés dans le noir dans la foulée du séisme.

Les secousses, d'une force telle qu'il était impossible de tenir debout, selon l'agence de météo, ont aussi causé des coupures d'eau. Des militaires ont déployé des camions-citernes pour parer au plus pressé.

Les transports revenaient progressivement à la normale: un redémarrage des liaisons à grande vitesse était prévu à la mi-journée et l'aéroport de Sapporo accueillait de nouveau des passagers après l'annulation de l'ensemble des vols jeudi, soit plus de 200.