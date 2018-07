Secours en mer: les propriétaires de yacht refusent d'aider financièrement la SNSM de Saint-Tropez

L'antenne Saint-Tropez de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) manque de budget pour changer une pièce d'un canot, le Bailli de Suffren II. Il se retrouve donc immobilisée jusqu'à la mi-août.

Ils ont bien trouvé un canot de remplacement, le Bailli de Suffren III, mais il n’arrivera qu’au printemps prochain car ils n'ont pas assez d'argent pour se le faire livrer. Il manque encore près de 200.000 euros. Les sauveteurs dénoncent alors le manque de générosité des riches propriétaires de yacht, qu'ils assurent avoir sollicité à plusieurs reprises.

"On est quand même sur le plus grand golfe d’Europe en terme de fréquentation, le port de France avec les plus grands milliardaires. Et on se retrouve sans bateau, par manque de moyens", explique Pierre-Yves Barasc, président de l’antenne locale, dans le quotidien Var-Matin

Pour l'instant, ils ont reçu 10.000 euros d'un seul bateau, mais "loin d'être le plus grand", ajoute le président.

Une situation préoccupante quand on sait que la station tropézienne est très sollicité pendant cette période de vacances. Elle a réalisé 87 interventions l’an dernier, dont 90 % entre le 15 juin et le 15 septembre.