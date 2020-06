Second tour des élections municipales en France : A quoi s'attendre dans les grandes villes ?

C’est bien un scrutin hors normes qui se joue aujourd’hui en France. Le second tour des élections municipales a lieu trois mois après le premier tour, retardé par la crise sanitaire.

16,5 millions d’électeurs et plus de 157 000 candidats sont concernés par ce vote. Ce n’est pas la France entière… Le scrutin s’est déroulé dans 4 820 communes (15% des communes du pays), ainsi que dans les arrondissements et secteurs de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse où les conseils n’ont pas été élus au complet le 15 mars. Les communes rurales ayant massivement conclu l’élection dès le premier tour.

Hormis Paris ou Nice, où il n’y a plus guère de suspense, l'inconnue de l'abstention fait peser une incertitude sur le scrutin.

Dans le Havre où le premier ministre Édouard Philippe est candidat, à Lille où Martine Aubry perd ses soutiens, il est difficile d’anticiper un résultat.

Le Rassemblement national réussira-t-il à s’implanter à Perpignan ?

On se demande aussi quelles villes seront conquises par les Verts : Lyon, Toulouse ou Strasbourg ?

A Paris, l’union des gauches promet une victoire pour Anne Hidalgo

Le score au soir du premier tour était presque inespéré pour la maire sortante PS, Anne Hidalgo.

En devançant la maire du 7e arrondissement Rachida Dati (Les Républicains, LR), et l’ancienne ministre de la santé Agnès Buzyn (La République en Marche, LRM), elle est quasi assurée de renouveler son mandat.

L’accord de fusion des listes avec Europe écologie les verts (EELV), arrivé 4e dans la capitale, consolide son avance. Anne Hidalgo pourrait aussi conquérir de nouveaux arrondissements.

Face à cette union des gauches, aucun accord n’a été établi entre Les Républicains et La République en marche, dans la capitale.

Au Havre, Edouard Philippe peu encore perdre son avance

Le premier ministre, Edouard Philippe, ancien maire de la ville, joue son avenir politique ce dimanche au Havre. Arrivé en tête au premier tour avec 43,6 % des voix, il dispose d'une longueur d'avance contre son adversaire, le député communiste Jean-Paul Lecoq (35,88 %).

Mais il n’a que peu de réserve de voix pour le second tour. Jean-Paul Lecoq, devrait pouvoir compter sur un report des voix obtenues par la liste EELV d’Alexis Deck (8,3%).

Le remaniement, qui doit intervenir dans les prochains jours, est peut-être aussi dans toutes les têtes…

A Lille, Martine Aubry a perdu un soutien historique

Dans la ville du Nord, on assiste à une triangulaire inattendue, puisque la liste de Martine Aubry – 29,8 % au premier tour – et celle de ses alliés écologistes dans la majorité actuelle se sont opposées au second tour.

La maire sortante a dû affronter la liste EELV conduite par Stéphane Baly (24,5 %) ainsi que celle de LRM, menée par son ancienne directrice du cabinet, Violette Spillebout (17,5 %).

Un sacré tournant historique, puisque les écologistes et les socialistes dirigeaient la ville ensemble depuis 1977, à l’époque de Pierre Mauroy…

A Perpignan, un " front républicain " pour barrer la route au RN

Dans cette ville du sud, l’extrême droite est arrivée en tête au premier tour avec Louis Aliot qui a enregistré 35,6 % des suffrages. Le maire sortant, Jean-Marc Pujol, a lui enregistré une chute dans les urnes, avec seulement 18,4 % des suffrages.

Face au risque d’une quadrangulaire qui aurait à coup sûr servi l’extrême droite, un " front républicain " s’est constitué… Les têtes de liste La République en marche (LRM) et Europe Ecologie-Les Verts (EELV) se sont retirées, laissant leurs voix au maire LR sortant.

Même configuration politique au second tour, qu’en 2014.

En cas de victoire du RN, ce serait la première ville de plus de 100.000 habitants, contrôlée par le parti depuis 1995.

Le taux de participation, principal enjeu

Alors que la crise sanitaire perdure, le principal enjeu de ce scrutin est le taux de participation.

A 17h, la participation s'établissait à 34,67%, soit quatre points en dessous de ce qu'elle était à la même heure au 1er tour le 15 mars (38,77%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Cette participation est inférieure de près de 18 points à celle du second tour des municipales de 2014 (52,36%), et de près de 20 points par rapport à 2008 (54,45%).

Les premiers résultats seront annoncés dès 20h.