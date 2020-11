Sean Connery souffrait de démence

L'acteur écossais Sean Connery, décédé à l'âge de 90 ans, souffrait de démence et il est décédé "paisiblement", selon son épouse, citée dimanche par le tabloïd The Mail on Sunday.

"Au moins il est mort dans son sommeil et c'était très paisible. J'étais avec lui tout le temps et il s'est simplement éteint. C'est ce qu'il voulait", a déclaré Micheline Roquebrune, portraitiste française que le légendaire interprète de 007 avait épousé en secondes noces en 1975. "Il était atteint de démence et cela avait vraiment eu des effets négatifs sur lui", a-t-elle révélé.

"Il était magnifique et nous avons eu une vie merveilleuse ensemble", a aussi confié Mme Roquebrune. "Ça va être très dur sans lui, je le sais. Mais cela ne pouvait pas durer éternellement et il est parti paisiblement", a-t-elle ajouté.

Sean Connery est mort entouré de sa famille, à Nassau, aux Bahamas. Il n'était "pas bien depuis un certain temps", a déclaré son fils Jason Connery à la BBC.