Scrutin en Guinée: troubles à Conakry - et à Bruxelles - suite aux résultats de l'élection présidentielle

Les troubles se sont poursuivis tout au long du week-end à la suite de l'annonce des résultats du scrutin présidentiel par la commission électorale. Le président sortant, Alpha Condé, 82 ans, se voit investi d'un troisième mandat avec un résultat de 59,49% des voix obtenues lors du scrutin du 18 octobre dernier. Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, s'était proclamé plus tôt vainqueur mais n'a obtenu que 33,5% des suffrages, toujours selon la commission électorale.

Manifestations et tirs à balles réelles Des manifestations semblent avoir émaillé tout le week-end à Conakry. Amnesty International a fait état d'une répression sévère par les forces de police incluant des tirs à balles réelles sur les manifestants. Les bilans sont contrastés. Selon le principal parti d'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), le bilan provisoire serait de 27 morts et près de 200 blessés par balles. Les autorités concèdent dans un bilan officiel dix morts. Aucune source indépendante n'a pu fournir un bilan définitif. Amnesty International a également condamné les coupures d'internet et de téléphone qui rendent l'information encore plus difficile à recueillir et à vérifier. Selon le témoignage d'un ressortissant guinéen qui a demandé à conserver l'anonymat, les communications étaient effectivement interrompues tout au long du week-end mais se sont rétablies dès dimanche soir. Une situation exceptionnelle selon cette personne.

Délégations de l'ONU, de la UA et de la Cédéao dépêchées sur place Des émissaires de l'ONU, de l'Union Africaine (UA) et de la Communuaté de développement de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) se sont rendus à Conakry dès dimanche soir dans le but de mener une mission de "diplomatie préventive". C'est ce qu'a fait savoir le ministre guinée des affaires étrangères, Mamadi Touré, sans faire plus de commentaires. La mission devrait prendre fin mardi soir.

Diverses manifestations de par le monde Samedi après-midi, une dizaine de personnes ont été arrêtées devant l'ambassade de Guinée à Bruxelles. La manifestation était non déclarée et des déprédations sur le bâtiment ont été constatées par la police. De petites manifestations ont eu lieu tout au long du week-end et au cours de la semaine dernière devant l'ambassade et dans le quartier environnant. Des heurts ont également été rapportés par le ministère guinéen des affaires étrangères devant les représentations diplomatiques du pays à New-York et au Sénégal.

