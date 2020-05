Scandale universités: l'actrice Lori Loughlin va plaider coupable

Felicity Huffman quitte le tribunal après avoir plaidé coupable - 14/05/2019 L'actrice américaine Felicity Huffman a plaidé coupable lundi d'avoir versé des pots-de-vin pour faciliter l'entrée de sa fille dans une université prestigieuse, ce qui lui permettra d'éviter un procès médiatique et aussi vraisemblablement la prison. Devenue vedette mondiale après son passage dans la série "Desperate Housewives" (2004-2012), Felicity Huffman a accepté de plaider coupable d'association de malfaiteurs en vue de transférer des fonds dans un but frauduleux. Ce chef d'accusation, qu'elle a reconnu, en larmes, devant la juge fédérale de Boston Indira Talwani, est passible de 20 ans de prison et d'une amende de 250.000 dollars, au maximum.